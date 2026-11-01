Des milliers de jeunes manifestent en Allemagne contre la politique gouvernementale

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Des milliers de jeunes manifestent en Allemagne contre la politique gouvernementale

En Allemagne, des milliers de jeunes sont descendus dans la rue pour manifester. Bien que la plupart des actions menées dans 34 villes du pays se soient déroulées dans le calme, des troubles ont éclaté dans certaines régions.

Les manifestations du 31 octobre ont été organisées à l'initiative du mouvement « Gen Z regelt » (« La génération Z exige des changements »). Selon Reuters, des dizaines de milliers de personnes ont participé aux actions.

Les manifestants ont avancé des revendications telles que l'amélioration du système éducatif, l'augmentation des fonds pour les écoles, la réduction du coût de la vie et l'opposition au service militaire obligatoire. Les jeunes demandent également une plus grande attention portée à la justice sociale et à la protection du climat.

La plupart des actions se sont déroulées pacifiquement. Cependant, à Francfort, certains magasins ont été pillés et des points de vente ont été endommagés. À Hambourg, des barrières et des poubelles ont été incendiées. À Cologne et dans d'autres villes, la police a utilisé des canons à eau pour disperser les manifestants.

Près de la porte de Brandebourg à Berlin, environ 5 000 personnes se sont rassemblées selon les organisateurs. À Stuttgart, la police a signalé la présence de plus de 3 000 participants lors de la manifestation.

Selon les jeunes, le gouvernement ne prête pas suffisamment attention à leur avenir, à leur éducation et aux problèmes de la vie quotidienne. Les initiateurs de « Gen Z regelt » ont appelé à mener les actions de manière pacifique.

AllemagneGen Z regeltManifestationsPolitique de la jeunesseEurope
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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