Les données de 27 millions d'Ouzbeks sont-elles en danger ? Un ultimatum choc a été lancé

Une nouvelle alarmante sans précédent s'est propagée au sein de la communauté ouzbèke des technologies de l'information et de la cybersécurité. Sur une page située sur un domaine «.onion» du Darknet, un groupe de hackers se faisant appeler «BUTTERFLY» a annoncé avoir piraté la base de données fermée de l'Agence de personnalisation auprès du ministère de la Justice de la République d'Ouzbékistan.

Dans leurs revendications, les hackers affirment avoir obtenu les données personnelles complètes de plus de 27 millions de citoyens et ont lancé un compte à rebours sur la page.

Quelles données les hackers prétendent-ils avoir obtenues ?

Selon les informations publiées, la taille de la base 27 174 051 contient les enregistrements des citoyens. Le groupe a déclaré avoir obtenu cet ensemble de données après plus d'un an de tentatives :

Nom, prénom, patronyme et date de naissance : Noms complets des citoyens ainsi que leurs jour, mois et année de naissance ;

PINFL et données de passeport : Numéros d'identification personnels ainsi que les séries et numéros de passeport ;

Adresse de résidence et numéros de téléphone : Adresses d'enregistrement permanent et numéros de contact ;

Photos biométriques : Photos personnelles des citoyens présentes dans la base.

Les données du ministre Sherzod Shermatov présentées comme « preuve »

Pour « prouver » leurs revendications, le groupe de hackers a déclaré qu'il ne divulguerait pas l'intégralité des données, un seul échantillon suffisant.

Comme échantillon public sur la page, les informations du ministre des Technologies numériques de la République d'Ouzbékistan, Sherzod Xotamovich Shermatovà savoir son nom complet, sa date de naissance (07.04.1977), son numéro PINFL et son numéro de téléphone, ont été publiées.

Ultimatum de 48 heures et risque de vente publique

Dans son message, le groupe «BUTTERFLY» a imposé des exigences strictes et un délai aux parties concernées :

Délai de 48 heures : Les hackers ont fixé un délai de 48 heures pour empêcher la diffusion de l'archive, et un compte à rebours est en cours sur la page ;

Vente aux enchères publique : Si leurs conditions ne sont pas remplies dans le délai imparti, la base de données personnelle de plus de 27 millions de citoyens sera vendue au plus offrant sur le Darknet ou mise en vente publique.

Pour l'instant, aucune déclaration officielle n'a été faite par les autorités compétentes ou le « Centre de cybersécurité » concernant la véracité de ces informations, ni si la base provient réellement de l'Agence de personnalisation ou d'une autre source.