Une Sud-Coréenne qui transforme son divorce en fête fait le buzz sur les réseaux sociaux (vidéo)

Une blogueuse sud-coréenne a célébré son divorce comme une fête. Cho Seung-yon, une mère célibataire de 37 ans, considère la fin de son mariage non pas comme un échec, mais comme le début d'une nouvelle étape de sa vie.

Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, on voit la femme se réjouir de son divorce officiel et célébrer l'événement avec ses amies et ses proches. Son attitude inhabituelle a attiré l'attention des internautes.

Les spectateurs de la vidéo expriment des avis divergents dans les commentaires. Certains soutiennent sa décision d'ouvrir un nouveau chapitre, tandis que d'autres réagissent à sa manière de célébrer le divorce comme une fête.