Une femme agressée par une inconnue dans la rue au Canada (vidéo)

·21·Monde
Une femme agressée par une inconnue dans la rue au Canada (vidéo)

À Guelph, dans la province de l'Ontario au Canada, une femme marchant dans la rue a été attaquée par une inconnue. Elle est tombée au sol après avoir reçu un coup de poing au visage.

Selon la police, l'incident s'est produit le 29 octobre vers 15h00 à l'intersection de Wyndham Street North et Macdonell Street.

Alors que la victime marchait avec une amie, une inconnue venant en sens inverse s'est approchée et l'a frappée au visage. Sous la force du coup, la femme est tombée au sol. L'agresseuse a ensuite quitté les lieux.

La police a rapidement identifié et arrêté la suspecte. Il s'agit d'une femme de 35 ans résidant à Guelph. Elle a été inculpée pour agression.

Les autorités ont précisé que la victime et la suspecte ne se connaissaient pas. Aucune information sur le mobile de l'agression n'a été communiquée pour l'instant.

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