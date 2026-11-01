Un homme aux Pays-Bas saisit la justice pour voir son chat après son divorce

·18·Monde
Un homme aux Pays-Bas saisit la justice pour voir son chat après son divorce

Un homme vivant à Amsterdam, aux Pays-Bas, n'a pas voulu renoncer à son chat après son divorce. Il a saisi la justice pour demander l'établissement d'un droit de visite régulier pour l'animal, resté chez son ex-femme.

L'homme a demandé à pouvoir garder le chat chez lui toutes les deux semaines ou chaque week-end. Cependant, son ex-femme s'y est opposée. Elle a fait valoir que le chat est âgé et souffre de maladies chroniques. Par conséquent, changer son environnement et sa routine de soins pourrait mettre sa santé en danger.

Le 28 avril 2026, le tribunal d'Amsterdam a examiné la demande de l'homme et a déclaré qu'il n'existait aucune base légale pour établir un droit de visite pour un chat. La requête a donc été rejetée.

Ainsi, l'homme n'a pas réussi à obtenir le droit de voir son chat par voie judiciaire.

Tribunal d'AmsterdamPays-BasAnimaux de compagnieAffaire judiciaireDroit des animaux
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Charos
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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