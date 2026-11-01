Le match disputé à Istanbul dans le cadre de la 10e journée de la Süper Lig turque est devenu une véritable fête pour les fans de football ouzbeks. Le club de l'Istanbul Başakşehir, qui recevait Samsunspor sur son terrain, a remporté une victoire large et convaincante sur le score de 5:2.

Dans ce match prolifique, deux leaders de l'équipe nationale d'Ouzbékistan — Eldor Shomurodov et Abbosbek Fayzullayev ont trouvé le chemin des filets, devenant ainsi les principaux héros de cette victoire.

Thriller à 7 buts à Istanbul : Chronologie du match

La rencontre a été marquée dès les premières minutes par une intensité élevée et des attaques tranchantes :

Le but rapide de Shomurodov (10e minute) : Dès la 10e minute, l'attaquant expérimenté Eldor Shomurodov a ouvert le score, donnant l'avantage à son équipe — 1:0 ;

Réponse et offensive des hôtes : Bien que Tanguy Coulibaly ait égalisé à la 22e minute, Andreas Skov Olsen (25e minute) et Emin Bayram (41e minute) ont marqué avant la fin de la première mi-temps, portant l'avantage des hôtes à 3:1 ;

Drame en seconde période : À la 75e minute, Ousseynou Ba a inscrit le quatrième but. Pour les visiteurs, Elais Tashshan a répondu par un but à la 84e minute ;

Le point final de Fayzullayev (90+1e minute) : Entré en jeu à la 78e minute, Abbosbek Fayzullayev a trouvé le chemin des filets dans le temps additionnel, fixant le score final à 5:2.

Notes Flashscore : Comment Shomurodov et Fayzullayev ont-ils été notés ?

Le portail statistique international Flashscore a évalué la performance des héros du match comme suit :

Eldor Shomurodov — 8,1 points : Le capitaine de notre équipe nationale, qui a célébré son 8e but de la saison en championnat, a été récompensé par une excellente note de 8,1. Seuls quatre joueurs de l'équipe ont obtenu une note supérieure, dont le défenseur Saba Kharebashvili avec 8,9 points ;

Abbosbek Fayzullayev — 7,5 points : Entré en jeu à la 78e minute, le jeune talent a été décisif en seulement 15 minutes, marquant un but et obtenant une note méritée de 7,5 de la part du portail.

Situation au classement

Après cette large victoire, l'Istanbul Başakşehir porte son total à 14 points en 10 matchs et remonte à la 10e place de la Süper Lig. Samsunspor, battu, reste dans la zone rouge avec 4 points, à la 17e place.