Pourquoi l'entrée en Géorgie a-t-elle été refusée à des centaines d'Ouzbeks ?

Au cours des neuf premiers mois de cette année, 473 des 711 étrangers auxquels l'entrée en Géorgie a été refusée étaient des citoyens ouzbeks. Cela représente près de 67 % du chiffre total, selon l'agence de presse « Dunyo ».

Il est précisé que parmi les principales raisons du refus d'entrée figurent l'incapacité à expliquer clairement le but du voyage, l'absence de documents tels que les réservations d'hôtel et les billets d'avion retour, le défaut de présentation d'une police d'assurance médicale, ainsi que l'incapacité à justifier de fonds suffisants pour séjourner dans le pays.

Rappelons qu'à partir du 1er janvier 2026, une assurance médicale obligatoire sera exigée pour les étrangers se rendant en Géorgie à des fins touristiques. La police d'assurance peut être en géorgien ou en anglais, sous format papier ou électronique. Son montant de couverture doit être d'au moins 30 000 lari géorgiens (environ 11 200 dollars) et couvrir toute la durée du séjour.

Par conséquent, il est conseillé aux citoyens prévoyant de se rendre en Géorgie de définir à l'avance le but de leur voyage et de préparer les réservations d'hôtel, le billet retour, l'assurance médicale et les documents justifiant de fonds suffisants.