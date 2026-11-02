Incident inattendu lors du match contre le Racing : Mbappé réconforte un jeune supporter touché par le ballon

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Incident inattendu lors du match contre le Racing : Mbappé réconforte un jeune supporter touché par le ballon

La victoire écrasante 3-0 du Real Madrid contre le Racing lors de la 11e journée de La Liga a attiré l'attention des fans non seulement pour les beaux buts, mais aussi pour un moment humain et sincère après le match.

Un jeune supporter, victime d'un tir imprévu pendant le match, est devenu l'un des protagonistes de la rencontre grâce à la bienveillance de la star de l'équipe, Kylian Mbappé,qui lui a fait vivre une journée inoubliable.

Le tir imprécis de Tchouaméni et la rencontre surprise dans le vestiaire

Pendant le match, un supporter assis en tribune s'est retrouvé dans une situation délicate :

  • Le ballon file en tribune : Le milieu de terrain madrilène Aurélien Tchouaméni a décoché une frappe puissante depuis l'extérieur de la surface. Cependant, le ballon a manqué sa cible et a heurté directement un jeune garçon qui regardait le match en tribune ;

  • Invitation au vestiaire : Après le coup de sifflet final, les représentants du « club royal » n'ont pas ignoré le garçon et l'ont immédiatement emmené dans le vestiaire de l'équipe. Là-bas, le jeune fan a pu rencontrer personnellement les joueurs vedettes et prendre des photos souvenirs ;

  • L'humour et le soutien de Mbappé : L'attaquant de l'équipe, Kylian Mbappé, s'est approché pour prendre des nouvelles du garçon et, pour détendre l'atmosphère, a fait une plaisanterie sincère sur son coéquipier : « Ça va ? Tout va bien ? Le problème, c'est qu'il ne sait pas tirer au but, n'est-ce pas ? »

Situation au classement et prochains défis

Cette victoire convaincante est d'une importance capitale pour les hommes de José Mourinho :

  • 3e place et 27 points : Après 11 journées, le Real Madrid compte 27 points et occupe la 3e place du championnat d'Espagne ;

  • La situation du Racing : Les hôtes restent dans la partie basse du tableau avec 11 points, à la 15e place ;

  • Prochain test : Ligue des Champions : L'équipe de Mourinho disputera son prochain match en Ligue des Champions de l'UEFA contre le club grec de l'AEK Athènes.

Real MadridKylian MbappéAurélien TchouaméniLa LigaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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