La compagne de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, attire l'attention avec son costume effrayant pour Halloween

La star du football Cristiano Ronaldo et sa compagne Georgina Rodríguez ont célébré Halloween de manière originale. Elle a organisé une soirée festive dans sa maison de Madrid, entourée de sa famille et de ses amis proches.

Georgina a partagé des moments de cette soirée avec ses fans sur son compte Instagram. Sur les photos, elle apparaît dans un costume effrayant, parfaitement adapté à l'esprit d'Halloween. La tenue et le maquillage choisis pour la fête ont donné une touche unique à son apparence.

Les utilisateurs des réseaux sociaux n'ont pas été indifférents au look festif de Rodríguez. De nombreux commentaires élogieux ont été laissés sous ses photos. Certains fans ont qualifié le costume de Georgina d'original et très fidèle à l'esprit de la fête.

Ainsi, la compagne de Ronaldo a attiré l'attention des fans non seulement par sa soirée en famille, mais aussi par son apparence inhabituelle sur les réseaux sociaux.