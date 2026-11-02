Parade d'Halloween : des « morts-vivants » dansent sur la chanson de Michael Jackson (vidéo)

Les rues de la ville nocturne ont pris un aspect singulier à l'occasion d'Halloween. Des centaines de personnes, vêtues de costumes effrayants et de maquillages terrifiants, sont descendues dans la rue pour participer à une parade festive et à un flashmob géant.

Le moment fort de l'événement a été la danse collective organisée sur le célèbre titre « Thriller » de Michael Jackson. Les participants, déguisés en zombies, fantômes et personnages de films cultes, ont exécuté une chorégraphie synchronisée, offrant un spectacle inoubliable aux spectateurs.

Les vêtements en lambe，les peintures imitant le sang et les fausses blessures sur les visages ont ajouté une atmosphère effrayante à l'événement. La danse, exécutée sur fond de gratte-ciels et de lumières nocturnes, rappelait une scène de film fantastique.

Les performances insolites de la parade d'Halloween ont captivé le public et renforcé l'ambiance festive.