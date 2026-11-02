Neymar au concert de BTS avec ses filles : la visite de la star du football attire l'attention des fans

La star brésilienne du football Neymar, accompagné de sa famille, Corée du Suda assisté au concert du célèbre groupe BTS. Le joueur a partagé sur son compte Instagram des extraits du concert qui s'est tenu à São Paulo.

Les photos et vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montrent Neymar assistant au concert avec ses filles. La présence du footballeur parmi les fans dans le stade et son moment en famille ont attiré l'attention de beaucoup.

Cette visite a suscité diverses spéculations parmi les internautes. Certains suggèrent que Neymar a pu emmener ses filles parce qu'elles sont fans de BTS. D'autres ont salué l'intérêt du joueur pour le groupe et le fait qu'il partage ce moment avec sa famille.

Le fait que Neymar ait personnellement publié les photos du concert sur les réseaux sociaux n'est pas passé inaperçu. Ses abonnés échangent des commentaires sur ces moments en famille et sur les goûts musicaux du joueur.

Ainsi, Neymar, connu pour ses performances sur le terrain, est devenu cette fois le centre des discussions non pas pour le football, mais pour sa sortie en famille au concert de BTS.