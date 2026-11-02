Les revenus des oligarques russes en chute libre : qui a le plus perdu ?

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Les revenus des oligarques russes en chute libre : qui a le plus perdu ?

Depuis le début de l'année, les plus grands milliardaires russes ont subi d'énormes pertes financières dans un contexte de volatilité des marchés internationaux et de changements économiques. Selon des analyses faisant autorité, les personnes les plus riches du pays ont vu leur fortune nette totale diminuer de plus de 28 milliards de dollars.

Une baisse significative est enregistrée, notamment dans les actifs des magnats opérant dans les secteurs de l'industrie et de la métallurgie.

Les plus grandes pertes et le milliardaire le plus stable : chiffres et faits

Selon les indicateurs présentés, les écarts principaux en termes de pertes financières se présentent comme suit :

  • Le patron de « Nornickel » a subi des pertes records : Parmi les entrepreneurs russes, le président de « Norilsk Nickel » a connu la baisse financière la plus brutale. Sa fortune personnelle a diminué depuis le début de l'année de 8,1 milliards de dollars pour atteindre actuellement 21,6 milliards de dollars ;

  • Réduction minimale pour Alexeï Mordachov : Le patron de « Severstal », Alexeï Mordachov, a réussi à mieux protéger ses actifs que les autres. Son capital n'a diminué que de 515 millions de dollars et se maintient actuellement à 27,8 milliards de dollars.

L'incertitude sur les marchés mondiaux et la fluctuation des prix des matières premières continuent d'exercer une pression directe sur les indicateurs de capital global de l'élite économique russe.

Milliardaires russesNornickelAlexeï MordachovSeverstalÉconomie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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