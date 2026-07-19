Des touristes se retrouvent face à face avec un grizzly géant

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Des touristes se retrouvent face à face avec un grizzly géant

En Alaska, aux États-Unis, une simple randonnée a pris une tournure dangereuse pour trois touristes. Ils se sont soudainement retrouvés face à face avec un grizzly géant sur un sentier de montagne. La vidéo de l'incident est devenue virale sur les réseaux sociaux.

L'incident Anan Creek Wildlife Observatory s'est produit dans la zone de. En tournant au coin du sentier, les touristes ont rencontré un grizzly surnommé «Scuba Sue» L'ours cherchait alors des saumons qui devaient arriver dans la rivière à ce moment-là.

Selon les touristes, ils ont suivi les consignes de sécurité des gardes forestiers : ils sont restés calmes, ont parlé à l'ours d'une voix posée et ont reculé lentement pour lui laisser le passage.

« Nous avons eu très peur. Mais en nous rappelant les conseils des gardes, nous avons essayé de rester calmes », a déclaré la touriste Tanya Thompson.

Après quelques minutes de tension, le grizzly a poursuivi son chemin sans s'en prendre aux humains.

La Dre Michelle Linn Taller souligne que, cette année, les saumons arrivant plus tard que d'habitude dans la rivière, les ours ont faim, ce qui rend ces rencontres potentiellement plus dangereuses.

Les experts du National Park Service des États-Unis recommandent, dans de telles situations, de ne pas courir, d'éviter les mouvements brusques, de parler à l'ours d'une voix calme et de lui laisser le passage autant que possible.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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