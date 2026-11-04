À Okinawa, un photographe collecte des « maisons » pour les bernard-l'ermite

Parfois, ce qui semble être un simple déchet pour l'homme peut devenir un refuge pour un animal. Shawn Miller, photographe animalier vivant à Okinawa, a décidé d'aider les bernard-l'ermite après avoir constaté qu'ils utilisaient des bouchons en plastique et d'autres détritus comme coquilles.

Selon les observations du photographe, le manque de coquilles naturelles et la pollution des plages poussent certains crustacés à utiliser des bouchons en plastique, des morceaux de verre et d'autres objets artificiels comme abris. En réalité, à mesure qu'ils grandissent, ils devraient migrer vers des coquilles plus grandes et adaptées.

En 2020, Shawn Miller a lancé le projet « Make The Switch 4 Nature ». Il collecte des coquilles vides auprès des restaurants de fruits de mer et des éleveurs, les nettoie, les numérote avec des marques spéciales et les remet dans leur environnement naturel. Le photographe explique que les bernard-l'ermite peuvent trouver des coquilles adaptées grâce à leur odorat et y déménager.

Grâce à ce projet, des milliers de coquilles ont été rendues à la nature. Cette initiative aide non seulement les crustacés à trouver un abri, mais attire également l'attention sur le problème du ramassage des coquilles sur les plages comme souvenirs.

Shawn Miller souligne que chaque coquille emportée de la plage pourrait être la future maison d'un animal. Par conséquent, si vous trouvez une coquille sur la plage, réfléchissez avant de l'emporter : elle pourrait devenir l'habitat de quelqu'un.