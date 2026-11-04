Un escroc se faisant passer pour Jimin de BTS arnaque une femme de 68 ans de 55 000 dollars

Une retraitée de 68 ans vivant au Brésil est tombée dans le piège d'un escroc rencontré sur Internet et a perdu près de 55 000 dollars américains. Pendant environ quatre mois, elle a correspondu avec une personne qui se faisait passer pour Jimin, membre du groupe sud-coréen BTS.

Il a été rapporté que l'escroc envoyait régulièrement des messages affectueux à la femme, la convainquant qu'ils entretenaient une relation romantique. Une fois sa confiance gagnée, il a prétendu lui avoir envoyé des cadeaux coûteux, mais qu'ils étaient bloqués à la douane. Il a ensuite demandé de l'argent à la femme pour payer les frais de douane afin de récupérer les colis.

La retraitée, croyant aux paroles de l'escroc, a contracté d'importants prêts bancaires pour envoyer l'argent. En conséquence, sa perte totale s'élève à environ 300 000 réaux brésiliens, soit 55 000 dollars américains.

Ayant réalisé plus tard qu'elle avait été trompée, la femme a contacté les autorités. Actuellement, la police civile de São Paulo mène une enquête pour identifier le groupe criminel derrière cette fraude.