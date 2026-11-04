Manchester City en déplacement à Leipzig — Où regarder le match en direct ?

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Manchester City en déplacement à Leipzig — Où regarder le match en direct ?

Aujourd'hui, le 4 novembre, dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de l'UEFA Champions League, l'une des équipes les plus intenses du continent, le club allemand du RB Leipzig, accueille sur son terrain le champion d'Angleterre Manchester City.

Cette rencontre cruciale, qui se déroulera à la Red Bull Arena de Leipzig, sera dirigée par une équipe arbitrale menée par l'expérimenté arbitre italien Marco Guida.

Heure de début et diffusion en direct

Détails importants pour les fans de football en Ouzbékistan concernant le match nocturne :

  • Heure de coup d'envoi : La rencontre débutera à l'heure de Tachkent à 01h00 du matin (dans la nuit du 5 novembre) ;

  • Diffusion en direct : Sur le territoire de l'Ouzbékistan, ce match phare peut être suivi en direct sur la chaîne Zo‘r TV .

Prochains adversaires et calendrier

Ces deux grandes équipes européennes seront de retour sur le terrain le 24 novembre pour la 5e journée de la phase de ligue :

  • Manchester CityManchester City disputera un match difficile à domicile contre le club italien de Napoli ;

  • Leipzig se déplacera en France pour affronter l'équipe de Lens.

Pour information : Qui détient le trône de la Champions League ?

Rappelons que le champion en titre de l'UEFA Champions League est le club français du PSG. Le géant parisien a remporté le trophée pour la première fois de son histoire la saison dernière, en battant Arsenal en finale aux tirs au but (4-3) après un score de 1-1 à l'issue du temps réglementaire.

Le choc à venir à Leipzig est considéré comme l'un des tests les plus importants pourManchester Cityafin de consolider sa place dans le top 8, synonyme de qualification directe pour les phases finales.

UEFA Champions LeagueRB LeipzigManchester CityZo‘r TVFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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