Une erreur fatale : Tragédie effroyable au Brésil

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Une erreur fatale : Tragédie effroyable au Brésil

Une jeune femme de 21 ans est décédée à Limeira, dans l'État de São Paulo, lors d'un saut à la corde (attraction extrême similaire au saut à l'élastique). Selon les premières informations, les organisateurs ont oublié de l'attacher à la corde de sécurité, et elle a chuté d'environ 40 mètres sans aucune protection.

Une vidéo circulant sur les réseaux sociaux montre la jeune fille se préparant à sauter, alors que la corde de sécurité est restée au sol. Les témoins n'ont remarqué l'erreur qu'après son saut.

Une enquête a été ouverte sur l'incident. Selon les médias locaux, plusieurs personnes présentes sur les lieux ont été interrogées et certaines ont été temporairement placées en détention.

Quelques secondes d'inattention ont coûté la vie à une jeune personne. Cet événement rappelle une fois de plus l'importance cruciale du respect strict des règles de sécurité dans les sports extrêmes.

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Charos
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