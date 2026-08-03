Un jeune footballeur de 15 ans tué par balle pendant un match au Brésil

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Un jeune footballeur de 15 ans tué par balle pendant un match au Brésil

Le « Centro Sportivo Alagoano » jeune joueur de l'équipe de jeunes, Mikael Leandro da Silva, 15 ans, est décédé des suites d'une fusillade survenue lors d'un match amical à Maceió. C'est ce qu'a rapporté Globo .

Il a été indiqué qu'auparavant « São Paulo » le jeune footballeur talentueux, qui a également évolué dans l'équipe de jeunes du club, a été transporté à l'hôpital avec de graves blessures. Cependant, malgré tous les efforts des médecins, il n'a pas pu être sauvé.

Selon les premières informations, cet événement sanglant s'est produit à la suite d'un affrontement armé entre des gangs criminels locaux liés au trafic de drogue. Le jeune footballeur a perdu la vie après que des tirs ont atteint la zone où se déroulait le match.

Plusieurs autres personnes ont été blessées à divers degrés lors de cet incident. Les forces de l'ordre ont ouvert une enquête et des mesures opérationnelles se poursuivent pour identifier et appréhender les participants à la fusillade.

Cette tragédie a été accueillie avec une grande tristesse par la communauté sportive brésilienne. La disparition prématurée de ce jeune talent a profondément affligé non seulement ses coéquipiers et entraîneurs, mais aussi les fans de football.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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