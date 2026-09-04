Un aigle que l'on croyait condamné retrouvé vivant après trois ans

Sur l'île de Mull en Écosse, en 2023, un aigle à queue blanche Kinky surnommé ainsi, a été revu en bonne santé trois ans après avoir subi une grave blessure à l'aile.

Kinky s'était cassé l'aile gauche en tombant de son nid alors qu'il était encore oisillon. Les experts craignaient qu'il ne puisse survivre seul, mais malgré sa blessure, il avait réussi à s'envoler.

Le plus surprenant est qu'il a été observé en train d'être nourri par ses parents lors de la saison de reproduction suivante, un comportement inédit pour cette espèce. En 2025, lorsque ses parents ont recommencé à se reproduire, Kinky a disparu de la zone et son sort est resté incertain.

Cependant, en juillet 2025, Mull Charters un membre de l'équipage, Blair Ketteringham, a aperçu un jeune aigle volant au-dessus du Loch na Keal. La courbure caractéristique de son aile a confirmé qu'il s'agissait de Kinky.

Un an plus tard, Kinky est réapparu sur l'île de Mull. Il est aujourd'hui en bonne santé et sur le point d'atteindre l'âge adulte. Les plumes brunes de sa queue commencent progressivement à blanchir.

Les aigles à queue blanche atteignent généralement leur maturité vers l'âge de cinq ans. Kinky doit donc encore relever un défi : rivaliser avec d'autres aigles pour trouver un partenaire et son propre territoire.

RSPB L'ambassadeur Dave Sexton a qualifié Kinky de « survivant né » et a exprimé son vif intérêt pour suivre la suite de son histoire.

Il est à noter que le dernier aigle à queue blanche indigène de Grande-Bretagne a été abattu en 1918. Un programme de réintroduction a débuté en Écosse en 1975. Aujourd'hui, au Royaume-Uni, il existe près de 200 couples reproducteurs.