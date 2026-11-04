Le Kazakhstan a annoncé qu'il était pleinement prêt à reprendre le transit de matières premières vers l'Europe via l'oléoduc stratégique « Droujba » (Amitié). Lors d'une conférence de presse tenue le 4 novembre, le vice-ministre kazakh de l'Énergie, Yerlan Akkenjenov, a révélé que l'Astana officiel avait soumis une proposition formelle à la Fédération de Russie à ce sujet.

Le ministre a souligné que la base technique pour la remise en service du système de transport pétrolier est prête, et que la suite dépend désormais de la décision de la partie russe.

Négociations en tête-à-tête et réponse attendue de Moscou

Le ministre de l'Énergie a précisé que la demande a été remise en main propre et que le processus est suivi au niveau diplomatique :

Demande personnelle : « J'ai personnellement transmis la demande officielle à la partie russe lors d'un entretien en tête-à-tête. Actuellement, la partie kazakhe attend une réponse officielle de ses partenaires concernant la reprise du transit », a déclaré Yerlan Akkenjenov ;

Préparation technique : Le ministre a souligné que les infrastructures du Kazakhstan disposent de toutes les capacités techniques nécessaires pour rediriger le flux pétrolier.

Pourquoi le transit avait-il été interrompu ? Chiffres et historique

L'acheminement du pétrole kazakh vers les marchés européens, notamment l'Allemagne, via cette route joue un rôle crucial dans la sécurité énergétique régionale :

Résultats de 2025 : Au cours de l'année 2025, le Kazakhstan a exporté vers l'Allemagne via le système d'oléoducs « Droujba » un total de 2,1 millions de tonnes de pétrole avait été expédié ;

Plans pour 2026 : Cette année, la république prévoit d'augmenter ce volume d'exportation pour atteindre près de 3 millions de tonnes prévu d'atteindre ;

Restriction de mai : Cependant, à partir de mai 2026, la partie russe avait suspendu le transit des matières premières kazakhes via le système « Droujba ».

Si la Russie répond favorablement, le Kazakhstan pourrait relancer l'un des corridors logistiques les plus économiques et efficaces pour l'exportation stable de ses vastes réserves d'hydrocarbures vers l'Occident.