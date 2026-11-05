Incroyable remontée : Nasaf renverse le Kuwait SC 3-2

Dans le cadre de la 4e journée de l'AFC Champions League 2 (ACL-2), le club de Nasaf (Qarshi) a fait preuve d'une détermination exceptionnelle lors de son déplacement sur la pelouse du Kuwait SC. Menés de deux buts, les joueurs de Qarshi ont totalement repris le contrôle du match en seconde période pour finalement réaliser une superbe remontée 3-2 et s'imposer.

Grâce à cette victoire, les hommes de Ruziqul Berdiyev portent leur total à 4 points, conservant ainsi leurs chances théoriques de qualification pour la phase à élimination directe.

Crise en première période et révolution après la pause

Le match a débuté par des attaques incisives des Koweïtiens, mettant les visiteurs sous une pression intense :

Les buts rapides du Kuwait SC : À la 27e minute, Yassine Khenissi a ouvert le score, suivi 7 minutes plus tard, à la 34e, par un second but de Mohammed Fraih — 2-0 ;

Le doublé impeccable de Bobur Abdukholiqov : Les changements tactiques effectués après la pause ont porté leurs fruits. L'attaquant Bobur Abdukholiqov a égalisé en marquant aux 57e et 67e minutes ;

81e minute : Le but de la victoire signé Oybek Rustamov : À 9 minutes du coup de sifflet final, le milieu de terrain Oybek Rustamov a fait preuve de sang-froid dans la surface adverse pour inscrire le but décisif, offrant 3 points précieux à Nasaf.

Résumé du match et compositions :

Compétition : ACL-2, Groupe A, 4e journée ;

Score : Kuwait SC (Koweït) — Nasaf (Ouzbékistan) — 2-3 ;

Buteurs : Yassine Khenissi (27), Mohammed Fraih (34) — Bobur Abdukholiqov (57, 67), Oybek Rustamov (81) ;

Composition de Nasaf : Abduvohid Nematov, Alibek Davronov (Quvonchbek Khushvaqtov 55), Akramjon Komilov (Dilshod Murtazayev 46), Adenis Shala (Yusuf Otubanjo 46), Zafarmurod Abdirahmatov, Bobur Abdukholiqov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Murodbek Rahmatov, Abbosjon G‘ulomov (Sardorbek Bahromov 46, Diyorbek Abdunazarov 78), Umarbek Eshmurodov.

Situation dans le groupe A et prochain rendez-vous

Après cette victoire cruciale à l'extérieur, Nasaf occupe la troisième place du groupe avec 4 points. Le destin de l'équipe dépend désormais du prochain match à domicile :

Le club de Qarshi disputera son prochain match décisif en ACL-2 le 25 novembre devant ses supporters contre le club bahreïni de Al Khaldiya.