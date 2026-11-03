Attaque contre le complexe pétrolier : les pompes de l'axe « Atyrau — Samara » ont été redémarrées

Le Kazakhstan a entièrement rétabli le transport de pétrole brut via l'oléoduc stratégique « Atyrau — Samara », qui avait été temporairement suspendu à la suite d'une attaque de drones contre des infrastructures de transport pétrolier sur le territoire russe.

Selon une annonce officielle du ministère de l'Énergie du Kazakhstan, au 3 novembre 2026, le flux de pétrole a été officiellement rétabli sur cet axe après une inspection technique des réseaux concernés et la garantie de la sécurité.

Chronologie de l'attaque et arrêt d'urgence

La suspension temporaire de l'approvisionnement en pétrole est liée à une attaque contre un centre de répartition important sur le territoire russe :

Nœud ciblé : Dans la nuit du 2 novembre, des drones ont attaqué des installations situées au centre de production et de répartition de Samara ;

Suspension de la réception : Par mesure de sécurité, le même jour à 06h09, heure d'Astana, la réception de pétrole en provenance du Kazakhstan avait été suspendue en urgence ;

Aucune victime : Les autorités officielles ont souligné que l'incident n'a fait aucun blessé ni victime.

Le rôle stratégique de l'oléoduc « Atyrau — Samara » dans l'économie du Kazakhstan

Cet axe est la deuxième artère la plus importante pour l'exportation d'hydrocarbures du pays, après le Consortium du Pipeline de la Caspienne (CPC) :

Volume annuel et exportations : Selon les données de l'année 2025, 9,2 millions de tonnes de pétrole kazakh ont été acheminées vers les marchés extérieurs via cet oléoduc ;

Capacité de transit : L'oléoduc a une capacité de transit allant jusqu'à 17,5 millions de tonnes de pétrole brut par an.

Le rétablissement rapide des opérations du réseau a permis d'éviter des arrêts technologiques dans les entreprises pétrolières kazakhes et des pertes liées aux contrats d'exportation.