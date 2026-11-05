Un journaliste palestinien, à qui l'on avait fait croire que sa famille était morte en détention israélienne, retrouve les siens (vidéo)

Le photojournaliste palestinien Shadi Abu Sido, arrêté alors qu'il travaillait à l'hôpital Al-Shifa de Gaza, a été libéré après près de 19 mois de détention. Pendant son incarcération, il a vécu dans la conviction d'avoir perdu sa famille, après avoir été informé à plusieurs reprises que sa femme et ses deux enfants avaient été tués. C'est ce qu'a rapporté Al Jazeera.

Le journaliste a été arrêté par les forces israéliennes le 18 mars 2024 à l'hôpital Al-Shifa. Il affirme que les gardiens de prison lui ont dit à plusieurs reprises que sa femme et ses enfants avaient péri lors des bombardements à Gaza.

Shadi Abu Sido a été libéré le 13 octobre 2025 dans le cadre d'un accord de trêve entre Israël et le Hamas. À son retour à Gaza, il a été bouleversé de découvrir que sa femme, Hanoa Bahlul, et ses deux enfants étaient en vie.

La femme du journaliste a couru vers lui pour le retrouver. Abu Sido a serré ses proches dans ses bras et a embrassé ses enfants à plusieurs reprises. La vidéo de leurs retrouvailles a attiré l'attention de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux.

« J'ai entendu la voix de mes enfants. En voyant qu'ils étaient en vie, j'étais sous le choc », a raconté le journaliste.