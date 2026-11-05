Des experts anglais saluent la performance d'Abdukodir Khusanov contre Leipzig (vidéo)

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Des experts anglais saluent la performance d'Abdukodir Khusanov contre Leipzig (vidéo)

Dans le cadre de la 4e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le club anglais de Manchester City a remporté une victoire cruciale et déterminée 3-2 à l'extérieur contre l'équipe allemande du RB Leipzig. Le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov a débuté cette rencontre dans le onze de départ des « Citizens » et a fait preuve d'une grande assurance pendant les 90 minutes passées sur le terrain.

La prestigieuse publication britannique spécialisée dans la couverture de l'actualité de Esteemed Kompany a salué la performance de notre compatriote en lui attribuant la note de 7/10 C'est l'une des meilleures notes parmi les défenseurs de l'équipe — à titre de comparaison, Marc Guéhi a reçu un 6,5 et Rúben Dias seulement 6.

Statistiques précises et solidité défensive

Khusanov a parfaitement rempli son rôle de défenseur central sous la pression adverse :

  • 88 passes réussies : Le défenseur a délivré 88 passes précises à ses coéquipiers tout au long du match, participant activement à la relance depuis l'arrière ;

  • Interventions défensives solides : Il a effectué 1 tacle réussi durant la partie et a fait preuve de sang-froid pour neutraliser les offensives dangereuses des locaux ;

  • Avertissement en fin de match : Il a reçu un carton jaune à la 90+4e minute du temps additionnel pour avoir stoppé une contre-attaque adverse.

Les experts britanniques : « Khusanov doit rester titulaire »

Les analystes anglais ont particulièrement souligné la prestation d'Abdukodir après cette victoire difficile à l'extérieur :

  • Le meilleur match de ces dernières semaines : Les experts ont unanimement qualifié ce match comme la rencontre la plus aboutie et la plus qualitative de Khusanov ces dernières semaines ;

  • Place dans le onze de départ : Selon les journalistes britanniques, après avoir montré une telle confiance et une telle stabilité tactique, Abdukodir Khusanov doit impérativement rester le choix numéro un en défense centrale pour les prochains matchs de Manchester City.

Si cette victoire améliore la position de Manchester City au classement, Khusanov a prouvé une fois de plus qu'il peut rivaliser au plus haut niveau européen.

Abdukodir KhusanovManchester CityLigue des championsFootballPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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