Mourinho révèle ses instructions spéciales pour Valverde et son plan pour les play-offs

Après la victoire palpitante du Real Madrid sur l'AEK (2-3) en Grèce lors de la 4e journée de la Ligue des champions, l'entraîneur madrilène José Mourinho a participé à la conférence de presse. Suite à ce succès arraché à la 92e minute grâce à un but de Federico Valverde, le technicien est revenu en détail sur ses décisions tactiques, les risques pris et la performance solide de l'adversaire.

Mourinho n'a pas caché sa fierté de voir son équipe ne jamais baisser les bras jusqu'aux dernières secondes et tout donner pour la victoire.

« Le nul ne nous suffisait pas » : L'objectif principal pour les play-offs

L'entraîneur portugais a révélé ses décisions cruciales en fin de match et la mission stratégique principale :

Risque et esprit de victoire : « Même à 2-2, nous n'étions absolument pas satisfaits du match nul. Nous avons poussé, pris des risques et finalement décroché ces 3 points cruciaux. Je suis très heureux que mon équipe se soit battue jusqu'à la dernière seconde », a déclaré Mourinho.

L'objectif majeur : la qualification directe Le coach a clairement défini l'objectif dans le nouveau format de la LDC : l'équipe vise une place dans le top 8 du classement général pour se qualifier directement pour les phases à élimination directe sans passer par les barrages.

L'héroïsme de Valverde et la raison du remplacement de Vinícius

Mourinho a également commenté les changements tactiques importants effectués durant la rencontre :

La consigne spéciale pour Valverde : « En faisant entrer Federico, je lui ai conseillé de se projeter davantage dans les espaces libres, d'apporter de la vitesse et de renforcer l'attaque. Il l'a fait à merveille et a marqué le but de la victoire ».

Pourquoi Vinícius a-t-il été remplacé ? Évoquant la sortie de la star brésilienne, l'entraîneur a précisé qu'il s'agissait d'une décision tactique : « Vinícius a fait un très bon match. Le seul but de son remplacement était d'apporter du sang neuf et de l'énergie sur l'aile gauche en fin de partie ».

« L'AEK a joué un match fantastique » : Hommage à l'adversaire

Le maître à jouer du Real a tenu à saluer l'esprit combatif de l'équipe locale vaincue :

« L'adversaire nous a mis une pression énorme dès les premières minutes, a dominé les duels et s'est battu uniquement pour la victoire. Ils ont vraiment livré une performance fantastique », a déclaré le coach en signe de respect envers le club grec.

Après ce succès dramatique à Athènes, le Real Madrid porte son total à 12 points et consolide sa 2e place au classement général.