Cristiano Ronaldo met fin à sa carrière internationale avec le Portugal

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Cristiano Ronaldo met fin à sa carrière internationale avec le Portugal

À 41 ans, Cristiano Ronaldo a annoncé son intention de mettre fin à sa carrière avec l'équipe nationale du Portugal. Selon ses plans, le joueur quittera la sélection après les matchs internationaux du mois de novembre. C'est ce qu'a rapporté l'agence Reuters.

« Le Portugal restera à jamais dans mon cœur », a écrit Ronaldo sur ses réseaux sociaux.

Ronaldo a disputé 234 matchs avec l'équipe du Portugal, inscrivant 146 buts. Il détient le record mondial dans ces deux catégories.

Le joueur a remporté le Championnat d'Europe avec l'équipe nationale en 2016. Il a également été vainqueur de la Ligue des nations de l'UEFA en 2019 et 2025.

Ronaldo devrait mettre un terme à sa carrière internationale avec le Portugal après la trêve de novembre.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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