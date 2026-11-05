Maresca explique le 3-2 en LDC et les problèmes rencontrés par Manchester City

Le match RB Leipzig — Manchester City (2-3), disputé en Allemagne lors de la 4e journée de la Ligue des champions, restera dans les mémoires pour son festival de buts et son scénario inattendu. Après la rencontre, l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, a accordé une interview exclusive au site officiel de l'UEFA, exprimant son point de vue sincère sur la performance de son équipe, les difficultés rencontrées et le travail de son homologue.

Le technicien italien n'a pas caché que, malgré une maîtrise globale du jeu, la ligne défensive s'est retrouvée en difficulté à certains moments face aux contre-attaques rapides de l'adversaire.

« Nous avions le contrôle, mais il y a eu des problèmes » : l'analyse de Maresca

L'entraîneur a souligné la grande valeur de ces trois points obtenus à l'extérieur :

Un test complexe en Allemagne : « Le match a été très difficile par moments. Nous avons bien contrôlé la rencontre, mais nous avons fait face à de sérieux problèmes à certains instants. En Ligue des champions jouer à l'extérieur contre des clubs allemands représente toujours un grand défi. C'est pourquoi je suis extrêmement heureux d'avoir décroché les trois points », a déclaré Maresca.

Les points forts de Leipzig : Le coach s'est attardé sur la discipline tactique des hôtes : « L'adversaire a été extrêmement agressif et organisé. Leurs ailiers ont posé de sérieux problèmes à notre défense. Nous devions être plus prudents que d'habitude lors des transitions défense-attaque. Nous sommes satisfaits du résultat, il faut maintenant récupérer et continuer à avancer. »

Amitié et respect : un hommage à Demichelis

Lors de la conférence de presse, Enzo Maresca a salué le travail de l'entraîneur du RB Leipzig, Martín Demichelis, en lui adressant des vœux chaleureux :

Relation personnelle : « Martín est un ami très proche et cher ;

Succès en Bundesliga : Il fait un travail remarquable dans le championnat allemand actuellement et a réussi à bâtir une équipe solide ;

Confiance en l'avenir : J'espère que ses prochains travaux en Ligue des championsévolueront positivement et qu'il obtiendra de bons résultats », a ajouté le technicien.

Après cette victoire, Manchester City porte son total à 9 points, grimpe dans le haut du classement et peut préparer les prochaines journées avec sérénité.