Maresca explique le 3-2 en LDC et les problèmes rencontrés par Manchester City

·6·Sport
Maresca explique le 3-2 en LDC et les problèmes rencontrés par Manchester City

Le match RB Leipzig — Manchester City (2-3), disputé en Allemagne lors de la 4e journée de la Ligue des champions, restera dans les mémoires pour son festival de buts et son scénario inattendu. Après la rencontre, l'entraîneur des « Citizens », Enzo Maresca, a accordé une interview exclusive au site officiel de l'UEFA, exprimant son point de vue sincère sur la performance de son équipe, les difficultés rencontrées et le travail de son homologue.

Le technicien italien n'a pas caché que, malgré une maîtrise globale du jeu, la ligne défensive s'est retrouvée en difficulté à certains moments face aux contre-attaques rapides de l'adversaire.

« Nous avions le contrôle, mais il y a eu des problèmes » : l'analyse de Maresca

L'entraîneur a souligné la grande valeur de ces trois points obtenus à l'extérieur :

  • Un test complexe en Allemagne : « Le match a été très difficile par moments. Nous avons bien contrôlé la rencontre, mais nous avons fait face à de sérieux problèmes à certains instants. En Ligue des champions jouer à l'extérieur contre des clubs allemands représente toujours un grand défi. C'est pourquoi je suis extrêmement heureux d'avoir décroché les trois points », a déclaré Maresca.

  • Les points forts de Leipzig : Le coach s'est attardé sur la discipline tactique des hôtes : « L'adversaire a été extrêmement agressif et organisé. Leurs ailiers ont posé de sérieux problèmes à notre défense. Nous devions être plus prudents que d'habitude lors des transitions défense-attaque. Nous sommes satisfaits du résultat, il faut maintenant récupérer et continuer à avancer. »

Amitié et respect : un hommage à Demichelis

Lors de la conférence de presse, Enzo Maresca a salué le travail de l'entraîneur du RB Leipzig, Martín Demichelis, en lui adressant des vœux chaleureux :

  • Relation personnelle : « Martín est un ami très proche et cher ;

  • Succès en Bundesliga : Il fait un travail remarquable dans le championnat allemand actuellement et a réussi à bâtir une équipe solide ;

  • Confiance en l'avenir : J'espère que ses prochains travaux en Ligue des championsévolueront positivement et qu'il obtiendra de bons résultats », a ajouté le technicien.

Après cette victoire, Manchester City porte son total à 9 points, grimpe dans le haut du classement et peut préparer les prochaines journées avec sérénité.

Ligue des championsRB LeipzigManchester CityEnzo MarescaFootball
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

13 buts en 9 matchs ! Erling Haaland signe la performance la plus impressionnante de sa carrière13 buts en 9 matchs ! Erling Haaland signe la performance la plus impressionnante de sa carrièreAujourd'hui 08:43Qui a reçu la note la plus basse à « City » ? Comment Husanov a-t-il joué en défense centrale ? (vidéo)Qui a reçu la note la plus basse à « City » ? Comment Husanov a-t-il joué en défense centrale ? (vidéo)Aujourd'hui 08:41La presse britannique salue la performance d'Abdukodir Khusanov contre le RB LeipzigLa presse britannique salue la performance d'Abdukodir Khusanov contre le RB LeipzigAujourd'hui 08:24Manchester City en déplacement à Leipzig — Où regarder le match en direct ?Manchester City en déplacement à Leipzig — Où regarder le match en direct ?Hier 16:12Husanov joue 90 minutes, Haaland offre la victoire : festival de buts de City en AllemagneHusanov joue 90 minutes, Haaland offre la victoire : festival de buts de City en AllemagneAujourd'hui 08:08Elliot Anderson s'exprime sur la défaite contre BrightonElliot Anderson s'exprime sur la défaite contre Brighton31 octobre 23:13
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Défaite surprise : Diyora Keldiyorova quitte le tournoi du Grand Chelem
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
Révolte inattendue à City : Rico Lewis veut quitter le club à cause de Husanov
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis