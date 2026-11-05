Super remontada de 0:2 à 3:2 : La tactique de Roziqul Berdiyev offre un retour sensationnel à Nasaf

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Super remontada de 0:2 à 3:2 : La tactique de Roziqul Berdiyev offre un retour sensationnel à Nasaf

Lors des rencontres de la Ligue des champions de l'AFC 2, le club de Qarshi, Nasaf, a offert un véritable spectacle de football à l'extérieur. Invités par le Kuwait SC, les « Dragons » ont surmonté un déficit de 0:2 en première mi-temps pour finalement réaliser une remontada historique de 3:2 dans les derniers instants.

Cette victoire cruciale et intense a permis aux hommes de Roziqul Berdiyev de préserver et de renforcer parfaitement leurs chances de qualification pour la phase suivante (play-offs) du groupe.

Deux mi-temps contrastées : un revirement radical après les erreurs

La rencontre a débuté de manière extrêmement complexe et périlleuse pour les joueurs de Qarshi :

  • Lenteur en première période : Nasaf a entamé le match de manière passive et, suite à un manque de concentration, a encaissé deux buts dans les 15 premières minutes (2:0) ;

  • Révolution tactique de Berdiyev : Après la pause, le staff technique a radicalement changé le style de jeu et a lancé de nouveaux joueurs dans la bataille. Augmentant la vitesse et l'agressivité, les « Dragons » ont démantelé la défense adverse ;

  • 3 buts et la victoire : En seconde période, Nasaf a pris le contrôle total du match, non seulement pour égaliser, mais aussi pour marquer le but de la victoire, transformant le 2:0 au tableau d'affichage en 2:3.

« Nos ajustements tactiques ont porté leurs fruits » : les propos de Roziqul Berdiyev en conférence de presse

Après la fin de ce match dramatique et inoubliable, l'entraîneur principal de Nasaf, Roziqul Berdiyev, a participé à la conférence de presse, révélant les moments douloureux et héroïques de la rencontre :

  • Le goût de la victoire : « Bonjour. Nous avons remporté une belle victoire. Nous en sommes très heureux. Merci à tous pour les félicitations et le soutien », a déclaré le coach ;

  • La cause des buts encaissés : « Nous avons encaissé deux buts parce que nous avons manqué d'attention lors des 15 premières minutes. L'adversaire en a profité efficacement » ;

  • Le secret de la remontada : « Malgré cela, nous avons évalué la situation correctement. Nos changements tactiques et les remplacements ont parfaitement fonctionné. En conséquence, nous avons obtenu une victoire cruciale pour notre équipe ».

Cette victoire volontaire au Koweït a élevé l'esprit combatif de Nasaf sur la scène asiatique à un niveau supérieur.

NasafLigue des champions de l'AFC 2Roziqul BerdiyevKuwait SCFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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