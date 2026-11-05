Fabregas met en garde ses joueurs après la victoire 9-1 contre Lens

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Fabregas met en garde ses joueurs après la victoire 9-1 contre Lens

Le match Lens - Como (1-9), disputé en France lors de la 4e journée de la Ligue des champions, est entré dans les annales du football européen. En inscrivant 9 buts à l'extérieur, le club italien est devenu, en 55 ans d'histoire, la première équipe à afficher une telle efficacité à l'extérieur. De plus, dans le nouveau format de la LDC, aucun club n'avait jamais atteint un tel score à l'extérieur.

Après ce succès historique, l'entraîneur de Como, Cesc Fàbregas, Sky Sport Italia a accordé une interview exclusive, partageant ses impressions sur le match et les défis à venir.

« Les facteurs ont joué en notre faveur, mais l'Inter nous attend »

Le jeune technicien espagnol n'a pas caché sa fierté, mais a exigé de ne pas céder à l'euphorie :

  • Analyse du match : « Je suis extrêmement satisfait. C'est le football, aujourd'hui tout a tourné en notre faveur. Les gars ont joué avec beaucoup de sens et à un niveau élevé », a déclaré Fàbregas ;

  • Le prochain test difficile : Le coach a rappelé la nécessité de se concentrer sur le championnat : « Mais maintenant, il faut arrêter la fête et se concentrer sur le match crucial et difficile contre l'Inter dimanche ».

« Restez humbles » : Message aux jeunes joueurs

Fàbregas a souligné que cette soirée a marqué l'histoire du club, servant de motivation pour la nouvelle génération :

  • Moments inoubliables : Cette soirée est devenue un conte de fées pour Como, ses fans dévoués et les jeunes joueurs faisant leurs premiers pas dans le football professionnel ;

  • Exigence ferme de l'entraîneur : « C'était une soirée incroyable, mais les gars doivent évaluer la situation réelle. Tout le monde doit rester humble et continuer à travailler dur à l'entraînement. Penser que tout sera facile désormais serait une grave erreur », a averti l'entraîneur.

Como dans le top 4

Après cette victoire phénoménale, les joueurs de Cesc Fàbregas ont porté leur total à 9 points, se hissant à la 4e place du classement général de la Ligue des champions. Le débutant de la compétition rivalise avec les grands clubs et continue d'être l'une des sensations européennes.

Ligue des championsComoCesc FàbregasLensFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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