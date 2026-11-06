Une proximité inhabituelle entre un taureau et un âne en Éthiopie attire l'attention des scientifiques

En Éthiopie, des chercheurs ont observé une relation singulière entre un taureau et un âne. Les scientifiques soulignent que ce cas démontre que les liens sociaux et les comportements entre les animaux peuvent être bien plus complexes que prévu.

Les chercheurs de l'Université de Pise, André Beirão da Cruz et Martina Francesco, ont été témoins de la relation inhabituelle entre un taureau nommé Achille et un âne mâle nommé Patrocle lors d'une expédition.

Il a été constaté que, bien qu'appartenant à des propriétaires différents, les deux animaux paissaient souvent ensemble dans le même pâturage. Les chercheurs les ont observés pendant huit jours et ont enregistré 51 cas où le taureau montait sur l'âne.

De plus, les animaux ont manifesté des signes d'affection tels que se lécher, se frotter le corps et se toucher avec le museau. Fait intéressant, ces comportements ont été observés aussi bien avant qu'après que le taureau ne monte sur l'âne.

Les scientifiques ont donné aux animaux les noms des héros de la mythologie grecque antique, Achille et Patrocle. Leurs relations étroites sont interprétées par certains comme un lien romantique.

Selon les chercheurs, il ne serait pas exact d'expliquer la situation entre le taureau et l'âne uniquement par un comportement sexuel. Le fait que les animaux se cherchent mutuellement et manifestent une proximité suggère qu'un lien social particulier s'est formé entre eux.

Parallèlement, les scientifiques notent qu'il est actuellement impossible de connaître précisément les sentiments intérieurs des animaux ou de déterminer avec certitude la cause réelle d'une telle relation.