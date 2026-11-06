Une étreinte heureuse : comment un bébé koala a survécu à l'étreinte d'un python (vidéo)

Un incident inattendu et émouvant survenu dans une réserve naturelle de Brisbane, en Australie, est devenu viral sur les réseaux sociaux, captivant des millions d'utilisateurs. Alors qu'elle se promenait avec son chien, une habitante nommée Nell a risqué sa vie pour sauver un bébé koala pris dans l'étreinte d'un python géant, en le libérant à mains nues.

Les témoins et les défenseurs de la nature qualifient le sang-froid et le courage de cette femme d'acte héroïque.

Une mère impuissante et un python de 1,5 mètre : comment cela s'est-il passé ?

En entendant les cris de panique des oiseaux environnants lors de sa promenade, la femme a été témoin d'une scène inattendue :

Un combat pour la survie : Un python d'environ 1,5 mètre était enroulé fermement autour du bébé koala, essayant de l'étouffer ;

L'impuissance de la mère koala : La mère koala, située à proximité, essayait désespérément de griffer le serpent pour sauver son petit, mais ses efforts restaient vains ;

Une décision en une fraction de seconde : Sans hésiter une seconde, Nell a ramassé le bébé koala et le python enchevêtrés directement au sol. Avec ses doigts, elle a défait les anneaux de constriction du serpent un par un, libérant l'animal de l'étreinte mortelle.

Harmonie naturelle : le koala et le serpent ont tous deux survécu

Le processus de sauvetage a été effectué avec une extrême prudence pour les deux animaux sauvages :

Réunion de famille : Après s'être assurée que le bébé koala n'était pas blessé et respirait librement, Nell l'a déposé près de sa mère qui attendait dans l'arbre. Peu après, la mère et l'enfant se sont serrés l'un contre l'autre pour se calmer et ont grimpé vers une hauteur sécurisée ;

Aucun mal fait au python : La femme n'a pas puni le serpent prédateur. Elle l'a délicatement enroulé autour de sa main et l'a transporté vers une zone verte plus sûre, loin des arbres et des koalas.

« Je ne regrette pas les morsures » : les mots de l'héroïne

Bien que le python n'ait pas attaqué Nell lors de cette opération dramatique, le petit koala paniqué s'est agrippé à son épaule, la griffant et la mordant légèrement par peur :