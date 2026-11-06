Nouveau record du monde : Akbar Djuraev remporte l'or aux Championnats du monde en Chine (video)

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Nouveau record du monde : Akbar Djuraev remporte l'or aux Championnats du monde en Chine (video)

La délégation sportive ouzbèke a célébré une nouvelle victoire majeure lors des Championnats du monde d'haltérophilie seniors qui se déroulent à Ningbo, en Chine. Akbar Djuraev, champion olympique et l'un des haltérophiles les plus puissants au monde, a enregistré une nouvelle performance historique.

Engagé dans la catégorie des -110 kg, l'athlète ouzbek a surpassé tous ses rivaux à l'arraché, remportant la médaille d'or tout en battant son propre record du monde.

Record de 198 kilogrammes : Faits et chiffres

La performance d'Akbar Djuraev a prouvé une fois de plus qu'il est l'un des athlètes les plus forts de la planète :

  • Battre le record : Djuraev a soulevé à l'arraché 198 kg pour dompter la barre et améliorer son précédent record du monde ;

  • Leadership absolu : Grâce à ce résultat, notre compatriote a assuré la petite médaille d'or et s'est offert un avantage décisif pour le titre au total olympique ;

  • Compétence et constance : Le leader de l'haltérophilie ouzbèke bat régulièrement des records lors des compétitions internationales et occupe la plus haute marche du podium.

Cette victoire historique à Ningbo renforce une fois de plus la position dominante de l'école d'haltérophilie ouzbèke sur la scène mondiale.

Akbar DjuraevHaltérophilieChampionnats du mondeNingboOuzbékistan
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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