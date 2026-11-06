L'Angleterre dévoile une sélection sensationnelle pour affronter l'Espagne et la Croatie

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, l'expérimenté technicien allemand Thomas Tuchel, a dévoilé la liste finale pour les rencontres décisives de la phase de groupes de la Ligue des Nations en novembre. L'information a été confirmée par le service de presse officiel de l'équipe.

En novembre, les « Three Lions » devront faire face à des duels cruciaux et intenses contre de véritables cadors du continent : l'Espagne et la Croatie.

Effectif complet et répartition par ligne

Le staff de Thomas Tuchel a retenu les joueurs suivants :

Gardiens : Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;

Défenseurs : Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence, Trent Alexander-Arnold, Ben White;

Milieux de terrain : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, James Garner, Jobe Bellingham, King, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice;

Attaquants : Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers.

Points clés et surprises de la sélection

La liste choisie par le technicien comporte plusieurs nouveautés qui attirent l'attention des supporters :