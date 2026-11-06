L'Angleterre dévoile une sélection sensationnelle pour affronter l'Espagne et la Croatie

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L'Angleterre dévoile une sélection sensationnelle pour affronter l'Espagne et la Croatie

Le sélectionneur de l'équipe nationale d'Angleterre, l'expérimenté technicien allemand Thomas Tuchel, a dévoilé la liste finale pour les rencontres décisives de la phase de groupes de la Ligue des Nations en novembre. L'information a été confirmée par le service de presse officiel de l'équipe.

En novembre, les « Three Lions » devront faire face à des duels cruciaux et intenses contre de véritables cadors du continent : l'Espagne et la Croatie.

Effectif complet et répartition par ligne

Le staff de Thomas Tuchel a retenu les joueurs suivants :

  • Gardiens : Jordan Pickford, Jason Steele, James Trafford;

  • Défenseurs : Jarrad Branthwaite, Marc Guéhi, Lewis Hall, Ezri Konsa, Jarell Quansah, Djed Spence, Trent Alexander-Arnold, Ben White;

  • Milieux de terrain : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, James Garner, Jobe Bellingham, King, Myles Lewis-Skelly, Declan Rice;

  • Attaquants : Dominic Calvert-Lewin, Morgan Gibbs-White, Anthony Gordon, Harry Kane, Rio Ngumoha, Morgan Rogers.

Points clés et surprises de la sélection

La liste choisie par le technicien comporte plusieurs nouveautés qui attirent l'attention des supporters :

  • Deux Bellingham en sélection : Outre le leader du Real Madrid, Jude Bellingham, la convocation de son frère Jobe Bellingham est perçue comme un événement familial et historique ;

  • Jeunesse et débutants : L'inclusion de jeunes talents comme le joueur d'Arsenal Lewis-Skelly et Rio Ngumoha montre la volonté de Tuchel de renouveler l'équipe et d'apporter de la vitesse ;

  • Super-chocs de novembre : Avec ce groupe remanié, les Anglais affronteront sur la scène européenne l'Espagne, championne d'Europe, et la Croatie, toujours redoutable.

Thomas TuchelÉquipe d'AngleterreLigue des NationsJude BellinghamFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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