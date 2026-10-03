Un agent est mort dans un wagon de train transportant des prisonniers

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Un agent est mort dans un wagon de train transportant des prisonniers

Un incident grave s'est produit en Russie dans un wagon de train transportant des prisonniers. Le 2 octobre, il a été rapporté que dans un wagon spécial du train « Vladikavkaz – Adler », l'un des détenus a attaqué un agent du Service fédéral d'exécution des peines.

Selon les premières informations, l'incident a eu lieu près de la gare de Murtazovo, sur le territoire de la Kabardino-Balkarie. Les sources « 112 » et REN TV ont rapporté qu'une mutinerie avait éclaté parmi les prisonniers dans le wagon.

Il est indiqué que le wagon a été rattaché au train à la gare de Terek. Après que le train a traversé Beslan, le frein d'urgence a été actionné dans le wagon et des troubles ont commencé. Certains rapports indiquent également que les prisonniers se sont emparés des armes des gardiens.

Par la suite, le wagon a été encerclé par les forces de l'ordre. Les services d'urgence et des unités spéciales ont été dépêchés sur les lieux. Les premières informations indiquent qu'aucun des prisonniers ne s'est échappé.

Cependant, une source du Service fédéral d'exécution des peines de Russie auprès de TASS n'a pas qualifié l'événement de « mutinerie ». Selon lui, l'un des prisonniers du wagon a attaqué un agent du convoi, provoquant sa mort.

Certaines sources ont indiqué que plusieurs autres agents ont été blessés lors de l'incident et qu'un des prisonniers est également décédé par la suite. Tous les détails de l'incident n'ont pas encore été officiellement divulgués.

RussieService Fédéral d'Exécution des PeinesTrain Vladikavkaz – AdlerKabardino-BalkarieGare de Murtazovo
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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