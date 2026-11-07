Cannavaro aux joueurs de Naples : « Sur le terrain, il faut se taire et garder ses mains dans ses poches »

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Cannavaro aux joueurs de Naples : « Sur le terrain, il faut se taire et garder ses mains dans ses poches »

Ancien défenseur du Napoli et actuel sélectionneur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Fabio Cannavaro a exprimé son opinion sur la situation problématique autour du club napolitain et a donné de sérieux conseils aux joueurs.

Calcionapoli1926.it Dans une interview accordée à la publication, l'ancien lauréat du Ballon d'Or a souligné la nécessité de mettre de côté les émotions excessives et les conflits sur le terrain pour se concentrer uniquement sur le jeu.

« Réglez vos différends dans le vestiaire » : l'exigence de Cannavaro

Le spécialiste, figure emblématique du football napolitain, a souligné l'importance de placer la discipline collective au premier plan :

  • Calme sur le terrain : « À mon avis, sur le terrain, il faut se taire et garder ses mains dans ses poches. Il n'y a pas besoin de gestes inutiles ou de disputes. Toutes les autres réclamations et problèmes peuvent être réglés après le match dans le vestiaire », a déclaré Cannavaro ;

  • Responsabilité des joueurs : L'entraîneur a insisté sur le fait qu'il est injuste de rejeter toute la faute sur le staff technique : « Vous pouvez avoir les meilleures idées du monde, mais 80 à 90 % du succès de n'importe quel entraîneur dépend directement des actions des joueurs ».

La situation complexe de Naples et le choc décisif contre la Lazio

Actuellement, le club napolitain traverse une période difficile dans le championnat italien :

  • 8e place au classement : L'équipe, sous la direction de Massimiliano Allegri, est tombée à la 8e place du classement de Serie A et accuse un retard considérable dans la course au titre ;

  • Test face au leader : Lors de la prochaine journée, Naples affrontera le leader du championnat, la Lazio. Ce choc est considéré comme un test décisif pour les Napolitains afin de sortir de la crise et de restaurer leur position.

Fabio CannavaroNapoliSerie ALazioFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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