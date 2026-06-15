La Corée du Sud veut lancer un nouvel « âge d'or » sur le marché des semi-conducteurs

Le gouvernement sud-coréen franchit une étape stratégique pour renforcer son leadership sur le marché mondial des puces. Près d'un demi-milliard de dollars devrait être alloué dans le cadre d'un vaste programme visant à soutenir le développement et la production de semi-conducteurs de puissance de nouvelle génération. Cette initiative est considérée comme une étape cruciale pour la croissance économique et l'indépendance technologique. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Un total de 750 milliards de wons (environ 494 millions de dollars) est prévu dans le cadre du projet Ultra-Innovation Economy. Sur ce montant, 500 milliards de wons seront consacrés directement à la recherche et au développement (R&D). Les objectifs principaux du programme ont été définis lors d'une réunion présidée par le vice-Premier ministre et ministre de l'Économie, Choi Sang-mok.

Intelligence artificielle et efficacité énergétique

L'attention du gouvernement se porte sur les semi-conducteurs destinés aux data-centers et à l'infrastructure AI. Selon ixbt.com, ces composants sont responsables du traitement et de la distribution de l'énergie électrique, influençant directement l'efficacité énergétique et la fiabilité des systèmes serveurs. Cela permet d'économiser d'énormes ressources lors de l'utilisation de ChatGPT et d'autres grands modèles linguistiques.

Le programme se concentre sur les technologies basées sur le carbure de silicium (SiC) et le nitrure de gallium (GaN). Par rapport aux solutions traditionnelles en silicium, ces matériaux permettent de créer des dispositifs plus efficaces capables de fonctionner à des tensions, températures et fréquences plus élevées. Ces technologies sont destinées à devenir un pilier de l'économie nationale, à l'instar des puces mémoire DRAM.

Nouvelles orientations industrielles

Les semi-conducteurs de puissance de nouvelle génération sont largement utilisés non seulement dans le secteur informatique, mais aussi dans d'autres industries stratégiques. Ils devraient révolutionner les domaines suivants :

Énergie et sources renouvelables ;

Véhicules électriques et systèmes de transport modernes ;

Robotique et fabrication automatisée ;

Aviation et industrie de la défense.

Les autorités sud-coréennes visent à créer un cycle de production complet dans le pays. Cela inclut le processus allant du développement des matériaux et composants à l'assemblage des modules finis. Cette approche permet d'accélérer l'introduction des développements scientifiques en production de série et d'accroître la compétitivité de l'industrie locale.

Actuellement, la Corée du Sud occupe une position de leader sur le marché mondial des puces mémoire DRAM. Grâce à ce nouveau programme, le pays cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis des fournisseurs étrangers et à maintenir sa domination absolue sur le marché mondial des puces. Ces investissements renforceront la position des entreprises coréennes dans la fourniture de composants essentiels pour des géants comme NVIDIA ou Apple.