Plus de 100 kg de poulet volés en Égypte à la manière de « Fast & Furious » (vidéo)

·5·Monde
Plus de 100 kg de poulet volés en Égypte à la manière de « Fast & Furious » (vidéo)

Une grande quantité de poulet congelé a été volée dans un camion en mouvement en Égypte. La vidéo de l'incident, devenue virale sur les réseaux sociaux, a suscité de vives discussions. C'est ce qu'a rapporté RIA Novosti.

Selon les informations, les voleurs se sont approchés du camion à bord d'un pick-up. En plein trajet, ils ont dérobé plus de 100 kilogrammes de poulet congelé de la remorque pour les charger dans leur véhicule.

Il est à noter que le conducteur du camion n'a rien remarqué. Les représentants de l'entreprise n'ont appris l'incident qu'après la diffusion de la vidéo sur les réseaux sociaux.

Les forces de l'ordre ont mené une enquête sur cet incident. Il a été rapporté que les personnes impliquées ont été arrêtées.

Le motif du vol de la viande de poulet n'a pas été précisé.

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Charos
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