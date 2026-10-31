Le Département d'État américain a officiellement approuvé une vente majeure à l'Ukraine portant sur les missiles les plus modernes pour les systèmes de défense antiaérienne « Patriot » : PAC-3 MSE . La valeur estimée totale de ce contrat s'élève à 2,1 milliards de dollars. L'un des aspects les plus importants de cet accord est que la vente d'armes n'est pas financée par le budget fédéral américain, mais intégralement couverte par des subventions et des crédits alloués par des partenaires internationaux.

Paquet d'accord et sources de financement

Selon les informations officielles diffusées par le Département d'État, la vente s'effectue dans le cadre du programme de ventes militaires à l'étranger (FMS) :

Composition de la commande :

La partie ukrainienne a envoyé une demande officielle pour l'achat d'environ 500 missiles PATRIOT PAC-3 , ainsi que des pièces de rechange et le progiciel associé ; Dernière modification :

Comme le note CNN, il s'agit de la modification de missile PAC-3 MSE la plus puissante et la plus moderne actuellement en service ; Sources de paiement :

La valeur de l'accord (2,1 milliards de dollars) sera réglée grâce aux fonds fournis par le Canada, l'Allemagne et la Norvège dans le cadre du programme JUMPSTART, ainsi que par des fonds nationaux ukrainiens financés par un prêt de l'Union européenne. Aucun fonds du budget américain ne sera utilisé. Qu'en est-il de la production locale et de la licence ?

Les projets précédemment envisagés pour produire les missiles sur le territoire ukrainien ont été suspendus :

L'initiative de Trump :

À l'été 2026, le président américain Donald Trump avait mis à l'ordre du jour la possibilité d'accorder à l'Ukraine une licence spéciale pour produire des missiles Patriot sur son propre territoire ; Position de Rubio et de la Maison Blanche :

Cependant, début septembre, le secrétaire d'État américain Marco Rubio a souligné qu'une telle licence impliquait un processus technologique complexe et ne pourrait pas résoudre rapidement les problèmes de sécurité de l'Ukraine dans un avenir proche. Par conséquent, la discussion sur le transfert de la production a été close ; Délai de livraison :

Pour l'instant, le Département d'État n'a pas révélé les dates précises auxquelles ces 500 missiles seront livrés. Cet accord majeur devrait jouer un rôle crucial dans le renforcement de la stabilité du système de défense antiaérienne ukrainien et la protection des infrastructures stratégiques.

Ushbu yirik kelishuv Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimining barqarorligini ta’minlash va strategik infratuzilmalarni himoya qilishda muhim ahamiyat kasb etishi kutilmoqda.