La NASA a-t-elle photographié un mystérieux « homme qui marche » sur Mars ?

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La NASA a-t-elle photographié un mystérieux « homme qui marche » sur Mars ?

En 2007 Spirit une photo prise à la surface de Mars par le rover Daily Mail a rapporté cette information.

Selon les informations disponibles, la photo panoramique montre au loin une mystérieuse silhouette ressemblant à un être humain, sur fond de paysage martien rocheux et désertique. En l’observant attentivement, on pourrait y voir une personne avançant, les bras tendus de chaque côté et une jambe levée. C’est précisément cette image qui a déclenché divers débats sur les réseaux sociaux.

Selon certains internautes, l’objet visible sur la photo n’est pas une simple roche. Ils supposent qu’il pourrait s’agir d’une statue appartenant à une ancienne civilisation martienne, d’une structure artificielle ou de l’une des traces d’une vie autrefois présente sur la planète. C’est pourquoi cette photo a attiré l’attention de millions de personnes en peu de temps.

Cependant, la plupart des scientifiques et des spécialistes abordent ce phénomène d’un point de vue scientifique. Selon eux, il s’explique par un phénomène psychologique appelé effet de paréidolie Dans ce cas, le cerveau humain a tendance à voir des visages familiers, des animaux ou des silhouettes humaines dans des formes totalement aléatoires, comme des nuages, des rochers, des formations rocheuses ou des ombres.

Les expertsont indiqué que de telles illusions visuelles étaient déjà apparues à plusieurs reprises sur des photos prises à la surface de Mars. À ce propos, la Planetary Society a également commenté cette image, soulignant que l’objet ressemblant à un « homme » était en réalité une simple formation rocheuse créée par l’incidence des rayons du Soleil sous un angle particulier.

Malgré cela, cette photo a encore intensifié les débats sur Internet. Certains internautes sont convaincus qu’elle montre réellement un être humain, une statue ancienne ou les vestiges d’une civilisation ayant existé sur Mars. D’autres affirment qu’il s’agit simplement d’une formation rocheuse naturelle que le cerveau humain interprète comme une image familière.

La NASA, quant à elle, n’a pas changé sa position officielle. L’agence a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’existait pour l’instant aucune preuve scientifique fiable confirmant la présence passée de vie sur Mars. Les spécialistes soulignent également que de telles photos ne constituent pas une preuve de l’existence d’une civilisation extraterrestre et qu’une approche prudente, fondée sur les faits, est essentielle pour les analyser scientifiquement.

Ainsi, près de vingt ans après sa prise en 2007, une seule photo continue de susciter l’intérêt. Elle montre une fois de plus que toute image inhabituelle de Mars éveille une grande curiosité et donne lieu à diverses hypothèses.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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