États-Unis, Europe et Ukraine ont discuté d'un plan pour mettre fin à la guerre avant l'hiver

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États-Unis, Europe et Ukraine ont discuté d'un plan pour mettre fin à la guerre avant l'hiver

Une réunion secrète tenue à Miami, impliquant des représentants des États-Unis, de l'Ukraine, des pays européens et de l'OTAN, a provoqué une onde de choc sur la scène politique internationale. Reuters Selon une source proche du processus de négociation citée par l'agence, cette rencontre de 6 heures a porté sur la création d'une « nouvelle architecture de sécurité » garantissant une paix durable entre la Russie et l'Europe.

La source note que les parties ont également examiné « certaines idées » concernant la question la plus sensible, celle des différends territoriaux, mais les détails restent pour l'instant confidentiels.

Les représentants de Trump et le plan pour mettre fin à la guerre avant l'hiver

Ce sommet crucial, organisé le 9 octobre, a réuni des politiciens et diplomates de haut rang :

  • Participants de haut niveau : Parmi les participants figuraient l'envoyé spécial du président américain Steve Witkoff, le gendre du dirigeant américain Jared Kushner, ainsi que des responsables ukrainiens, européens et de l'OTAN ;

  • Objectif de cessation avant l'hiver : Steve Witkoff a indiqué que le sujet principal à l'ordre du jour était de trouver des moyens de mettre fin au conflit avant le début de la saison hivernale ;

  • Problèmes à grande échelle : En outre, la préparation à la saison hivernale, les corridors d'exportation de céréales, la reconstruction de l'Ukraine après la guerre et l'octroi de garanties de sécurité à long terme par les États-Unis et l'Europe ont été examinés ;

  • Une proposition unique pour la Russie : Selon Reuters, les alliés visent à élaborer un plan concerté unique pour régler le conflit en Ukraine dans les prochaines semaines et à le présenter directement à Moscou. Les perspectives d'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne ont également été abordées.

Dialogue Poutine-Trump : Frappes de drones et calendrier des négociations

Le même jour que le sommet de Miami, le 9 octobre, un entretien téléphonique a eu lieu entre les dirigeants russe et américain Vladimir Poutine et Donald Trump :

  • Déclaration d'Ouchakov : Le conseiller du président russe, Iouri Ouchakov, a déclaré que Poutine avait indiqué lors de l'appel que le calendrier de reprise des négociations avec Kiev serait réexaminé ultérieurement ;

  • Conséquences des attaques le jour des élections : « Le jour principal des élections à la Douma d'État, le régime de Kiev a tenté de lancer des frappes massives par drones sur Moscou et d'autres villes. Ces actions visant à perturber les élections ont, en réalité, anéanti la possibilité d'une reprise immédiate du processus de négociation », a souligné Ouchakov.

Le sort du sommet tripartite attendu en octobre

Moscou a souligné à plusieurs reprises sa volonté de dialoguer. Si Vladimir Poutine avait déclaré en juin que les pourparlers de paix pourraient être basés sur les accords conclus à Istanbul, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n'avait pas exclu en septembre la possibilité d'une réunion tripartite impliquant la Russie, l'Ukraine et les États-Unis dans un avenir proche, notamment en octobre.

Cependant, le nouveau paquet de documents préparé par l'Occident à Miami et la récente escalade sur le front laissent planer un grand doute sur la rapidité de mise en œuvre de ce processus.

Guerre en UkraineDonald TrumpOTANVladimir PoutineDiplomatie
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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