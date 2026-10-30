Un homme de 24 ans en Angleterre tue un bébé parce qu'il pleurait

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Un homme de 24 ans en Angleterre tue un bébé parce qu'il pleurait

Dans le comté de Kent, en Angleterre, un homme de 24 ans a été reconnu coupable par le tribunal pour avoir maltraité le bébé de trois mois de sa petite amie, entraînant sa mort. Il a infligé des blessures graves au nourrisson parce qu'il ne cessait de pleurer. C'est ce qu'a rapporté le Daily Mail.

Selon les documents judiciaires, l'incident s'est produit le 15 juillet 2022. Tayla Warmby gardait le fils de 12 semaines de sa petite amie, Shannon Hodges, pendant qu'elle dormait. Il n'était pas le père biologique de l'enfant.

Vers 05h30 du matin, la mère du bébé a remarqué que son état s'était dégradé et a appelé les secours. L'enfant était pâle et inconscient. Une bosse était également apparue sur sa tête.

Les médecins ont constaté que le crâne du bébé était fracturé et que son cerveau avait subi de graves lésions. Initialement transporté à l'hôpital de Margate, il a ensuite été transféré dans un établissement médical de Londres en raison de la gravité de son état. Malgré les efforts des médecins, le bébé est décédé dans l'après-midi du même jour.

L'homme a tenté de dissimuler l'incident

Au cours de l'enquête, il est apparu que Warmby avait donné des informations contradictoires à la police. Il a affirmé qu'à son réveil le matin, il avait vu une petite bosse sur la tête de l'enfant, lui avait donné des médicaments et l'avait recouché. Plus tard, entendant le bébé pleurer fort, il a remarqué que l'arrière de sa tête était enflé.

Cependant, l'expertise numérique et les preuves médicales ont montré que ses déclarations ne correspondaient pas à la réalité. Les experts ont déterminé que les blessures graves avaient été infligées peu avant l'appel aux secours. Il a également été noté que l'enfant pourrait avoir été blessé auparavant par des secousses violentes.

Au tribunal, il a été révélé que le bébé avait été emmené à l'hôpital à plusieurs reprises au cours des dernières semaines de sa vie. Il vomissait fréquemment, son corps était devenu mou et il pleurait plus que d'habitude. Les médecins ont indiqué que ces symptômes étaient caractéristiques du syndrome du bébé secoué.

Selon les résultats de l'autopsie, des saignements cérébraux avaient été observés chez l'enfant jusqu'à cinq semaines avant son décès, ce qui indique qu'il avait pu subir des blessures antérieures.

Il a également été révélé que l'enfant avait été placé sous la surveillance des services sociaux après que son père biologique avait exprimé des inquiétudes concernant sa sécurité.

Le tribunal a reconnu l'homme coupable de deux crimes

Tayla Warmby, âgé de 24 ans, n'a pas reconnu les accusations de meurtre et de coups et blessures volontaires graves lors du procès. Cependant, le 29 octobre, le jury l'a reconnu coupable des deux chefs d'accusation.

L'inspecteur principal Adam Marshall, du département des enquêtes de la police de Kent, a déclaré que les mensonges de l'homme avaient été démasqués grâce à l'examen de preuves médicales et criminalistiques complexes.

La sentence finale contre Warmby devrait être annoncée ultérieurement.

Tayla WarmbyKentProcèsCrimeAngleterre
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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