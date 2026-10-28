Le 27 octobre 2026, le président de la Fédération de Russie Vladimir Poutine et le président de la République du Mozambique, Daniel Francisco Chapo, ont tenu des négociations officielles au Kremlin à Moscou. Cette rencontre a eu lieu en marge du 8e sommet du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) et du 3e sommet « Russie-Afrique » organisés par Moscou.

Ce dialogue constitue l'une des premières visites étrangères importantes de Daniel Chapo en tant que chef d'État en Russie, marquant une nouvelle étape dans le partenariat multiforme entre Moscou et Maputo.

Principaux résultats des négociations et accords conclus

Lors du dialogue de haut niveau au Kremlin, les parties ont conclu des accords importants dans plusieurs domaines prioritaires :

Croissance économique et commerciale : Le volume des échanges bilatéraux augmente rapidement. Selon Vladimir Poutine, au cours des huit premiers mois de 2026, le chiffre d'affaires commercial entre la Russie et le Mozambique a presque doublé ;

Sécurité et formation militaire : Daniel Chapo a salué l'aide pratique apportée par Moscou dans la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mozambique et le renforcement de la sécurité du pays, notamment les programmes de formation des militaires et cadets mozambicains dans les académies militaires russes ;

Aide humanitaire et éducation : En 2026, pour la première fois, des fonctionnaires mozambicains ont effectué un stage de perfectionnement en Russie. De même, le nombre de bourses d'État allouées aux étudiants mozambicains dans les universités russes est régulièrement augmenté ;

Gestion des catastrophes naturelles : Des remerciements ont été exprimés pour l'aide humanitaire fournie par le ministère russe des Situations d'urgence (MCHS) à la suite des inondations dévastatrices survenues au Mozambique au printemps ;

Solidarité dans la politique mondiale : Le dirigeant russe a souligné le soutien constant du Mozambique aux initiatives de Moscou à l'ONU et au sein d'autres structures internationales, ainsi que sa politique équilibrée, loin des positions russophobes.

Russie et continent africain : l'intégration stratégique s'intensifie

Le sommet du gaz à Moscou et cette rencontre de haut niveau montrent que les relations de la Russie avec le continent africain, en particulier avec la région sud-est riche en réserves de gaz naturel, prennent un nouvel élan dans les secteurs énergétique et technico-militaire.

Les deux chefs d'État ont convenu de poursuivre le dialogue politique ouvert de haut niveau et de mettre en œuvre rapidement les accords pratiques.