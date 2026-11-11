Le gouvernement ukrainien a décerné à la célèbre mannequin, chanteuse et présentatrice Dasha Astafieva une prestigieuse distinction nationale : l'Ordre de la princesse Olga . Cette récompense est attribuée pour les services rendus par les femmes à la société, notamment pour leurs activités caritatives et leur contribution au développement de projets culturels.

Raisons de la distinction et biographie

Selon les informations officielles, Dasha Astafieva, âgée de 41 ans, a reçu cet honneur principalement pour ses dons caritatifs et le développement réussi de son projet littéraire. Parallèlement, certaines sources et médias soulignent que sa participation à la dictée radiophonique panukrainienne cette année, ainsi que ses réalisations dans le domaine de la culture et des arts nationaux, ont joué un rôle important dans cette nomination.

Pour rappel, Dasha Astafieva a acquis une grande notoriété par le passé en remportant le titre de Playmate du mois du magazine Playboy, en attirant l'attention de Hugh Hefner, ainsi que par sa participation au projet local « Fabrika Zvyozd » et son travail sur la chaîne M1.

Paramètres de la distinction et de la personnalité Sources officielles et informatives Récipiendaire Dasha Astafieva (mannequin, chanteuse, présentatrice) Distinction nationale reçue Ordre de la princesse Olga (distinction nationale ukrainienne) Motif officiel Contributions caritatives et développement d'un projet littéraire Débat public Commentaires liés à sa participation à la dictée radiophonique et sa contribution culturelle Comparaison intéressante La remise récente d'un ordre similaire (1ère classe) à Melania Trump a suscité de nombreux débats.

« Le parcours créatif, des pages du magazine Playboy jusqu'à une décoration d'État, montre à quel point le rôle des personnalités du show-business local dans la vie socio-politique est diversifié. »

Polémiques et résonance autour de la distinction

Sur les réseaux sociaux et dans l'espace médiatique, ce processus de remise de prix suscite des discussions variées. En particulier, la page « Lenta novostey Nikolayeva » a exprimé une opinion ironique, notant que le passé de l'artiste dans Playboy est généralement passé sous silence lors des cérémonies officielles.

De plus, le fait que l'épouse du président américain, Melania Trump, ait reçu le même ordre (de 1ère classe) ces derniers jours a provoqué des discussions humoristiques et critiques parmi les internautes. Quoi qu'il en soit, la reconnaissance des initiatives caritatives et culturelles de Dasha Astafieva par Kiev reste au centre de l'attention médiatique.

Selon vous, la participation de personnalités de la culture et du show-business à divers projets caritatifs ou publics peut-elle être un critère suffisant pour les rendre dignes de distinctions nationales ? Laissez votre avis dans les commentaires !