Comment le patron de l'UFC a-t-il évalué les chances de Sean Strickland en boxe ?

Le président de l'UFC Dana White le champion des poids moyens de l'organisation Sean Stricklanda réagi aux déclarations fracassantes sur son désir de passer à la boxe professionnelle et d'abandonner sa ceinture de champion. Dans un contexte de conflit ouvert entre Strickland et la ligue concernant les bourses, le patron de la promotion a exprimé son scepticisme quant au succès des stars de l'octogone sur le ring.

Lors d'une interview avec Nina Drama dans le cadre du projet Power Slap, White a reconnu la puissance de frappe de l'athlète, mais a clairement indiqué qu'un affrontement avec l'élite de la boxe était loin de la réalité.

« A-t-il une chance ? Non ! » : La réaction de White

Le patron de l'UFC n'a pas caché son point de vue sur le passage des combattants de MMA sur un ring de boxe :

Expérience et réalité : « À mon avis, passer du MMA à la boxe ne finit jamais bien. Mais Strickland est un gars robuste et il frappe fort », a noté Dana White ;

La perspective d'un combat contre Opetaia : Lorsqu'on l'a interrogé sur les chances de Strickland dans un éventuel combat contre le champion du monde des poids lourds-légers (cruiserweight) Jai Opetaia via la promotion Zuffa Boxing, White a répondu par un seul mot : « Non ».

Menace d'abandonner la ceinture : D'où vient le conflit financier ?

Derrière les déclarations de Sean Strickland sur la boxe se cache un nouveau conflit financier avec l'organisation :

Revanche contre Imavov et bourse : Mécontent du montant proposé pour une éventuelle revanche contre Nassourdine Imavov, le champion a exigé sur les réseaux sociaux une augmentation significative de sa rémunération ;

Faire pression avec la boxe : Si ses exigences ne sont pas satisfaites, Strickland a clairement fait savoir qu'il était prêt à rendre sa ceinture de champion de l'UFC et à tenter sa chance en boxe dans l'espoir de gagner plus d'argent.

L'obstacle contractuel : L'organisation ne veut pas céder

Néanmoins, le départ indépendant de Strickland vers le ring de boxe est pratiquement impossible :

Lien juridique : Le champion est strictement lié à la promotion UFC par son contrat actuel ;

La position de la ligue : L'organisation n'est pas obligée de payer à l'athlète les sommes supplémentaires qu'il réclame, et ne le laissera pas participer à des projets parallèles sans remplir ses obligations contractuelles.

La question de savoir si cette confrontation ouverte de Sean Strickland avec la ligue lui permettra d'obtenir un meilleur contrat ou s'il sera déchu de son titre devrait être résolue dans les prochains jours.