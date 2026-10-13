Sean Strickland démolit un célèbre insider

·10·Monde
Sean Strickland démolit un célèbre insider

Le célèbre insider sportif et journaliste Ariel Helwani et l'ancien champion de l'UFC Sean Strickland ont eu un échange tendu sur les réseaux sociaux. Le conflit a éclaté après que Helwani a affirmé que les plaintes de Strickland concernant le faible salaire proposé par l'UFC étaient injustifiées, soulignant qu'il avait signé le contrat de son plein gré.

En réponse, le combattant américain a ouvertement accusé le journaliste de partialité, de comportement de « parasite » et d'animosité personnelle.

Helwani : « Tu as accepté les conditions et signé, le pouvoir reste entre les mains de l'UFC »

Ariel Helwani a évalué la situation financière des combattants et la décision de Strickland comme suit :

  • Question de salaire et choix personnel : « Je ne blâme absolument pas Strickland d'être mécontent de son salaire. Je pense que tous les combattants devraient être mieux payés. Mais au bout du compte, il a quand même signé un nouveau contrat avec l'UFC » ;

  • Responsabilité contractuelle : « C'est pour ça que peu de gens le plaignent ici. Sean, tu as accepté les conditions, tu as signé. Nous savons que tout le pouvoir est du côté de l'UFC. Tu ne peux pas exiger une renégociation du contrat maintenant. Tu ne peux même pas partir après une seule victoire ! » a déclaré Helwani.

La réponse cinglante de Strickland : « Ariel est un parasite, comme le dit Dana »

Connu pour ses déclarations directes et tranchantes, Sean Strickland a répondu à la critique de l'insider de manière très vive et émotionnelle :

  • Haine personnelle : « Bon sang, je déteste Ariel. Depuis que j'ai arrêté de soutenir Israël, il est devenu mon ennemi numéro un... » ;

  • Accusation de partialité : « Helwani, tu es la personne la plus partiale d'Internet » ;

  • La vieille remarque de Dana White : « Quand tu rencontres Ariel, tu comprends immédiatement que c'est un parasite. Dana White l'avait dit dès le premier jour », a conclu le combattant.

Cette dispute entre deux figures célèbres du monde du MMA a suscité un grand émoi parmi les fans et a remis sur le tapis le sujet des honoraires des combattants à l'UFC.

Ariel HelwaniSean StricklandUFCDana WhiteMMA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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