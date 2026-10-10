Sean Strickland critique vivement l'UFC et annonce son passage à la boxe

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Sean Strickland critique vivement l'UFC et annonce son passage à la boxe

Champion des poids moyens de l'UFC, l'un des combattants les plus francs et controversés de l'organisation Sean Strickland a lancé de graves accusations contre la direction du promoteur. L'athlète américain a réaffirmé son intention de quitter le MMA pour la boxe professionnelle et a soulevé le problème des bourses, un sujet dont beaucoup dans le monde des arts martiaux n'osent pas parler ouvertement.

Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, Strickland a souligné que l'organisation de Dana White profite de la santé et de l'héritage des champions sans leur offrir une sécurité financière adéquate.

« Ils finissent par subir un gros KO » : Désaccord total avec la politique du promoteur

Sean Strickland a révélé que le destin tragique des champions après leur carrière est le résultat direct de la politique de l'UFC :

  • Le cycle des retours forcés : « Je veux dire la vérité que tout le monde tait à propos de l'UFC. Regardez les vrais champions : ils perdent, puis ils reviennent, combattent encore quelques fois et finissent par subir un lourd KO. La raison est que l'organisation vous garde là, mais ne vous paie pas assez pour assurer votre avenir » ;

  • La destruction de l'héritage : Selon le combattant, les athlètes ne peuvent pas prendre leur retraite à temps à cause de leurs besoins financiers et perdent la réputation qu'ils ont bâtie pendant des années : « En fin de compte, vous êtes obligé de détruire l'héritage que vous avez créé. Je ne veux pas d'un tel destin. »

Plan de boxe et ultimatum dans l'octogone

Le champion des poids moyens veut désormais se concentrer sur le ring :

  • La ceinture de boxe en ligne de mire : « Cela ne m'intéresse plus. Je veux faire de la boxe professionnelle et y remporter une ceinture de champion du monde. Mon équipe et moi travaillons actuellement sur la résolution de ce problème » ;

  • Avertissement ouvert à l'organisation : Si l'UFC le force à combattre dans l'octogone sous contrat, Strickland n'a pas caché qu'il ne donnerait pas aux fans un combat spectaculaire : « S'ils ne sont pas d'accord et me forcent à combattre, pas de problème. Je resterai simplement dans l'octogone, j'esquiverai les coups et je marquerai des points. Les fans vont huer ? Je huerai avec eux. Je prends mon argent et je m'en vais. »

La riche carrière de Strickland : de 2008 à l'UFC 328

Sean Strickland est considéré comme l'un des représentants les plus expérimentés du MMA moderne :

  • Statistiques record : Il a commencé sa carrière professionnelle en MMA en mars 2008, et jusqu'à ce jour, il a enregistré 31 victoires (dont 16 avant la limite) et 7 défaites ;

  • Dernier triomphe : Strickland a disputé son dernier combat lors de l'UFC 328 contre le prétendant invaincu Khamzat Chimaev, s'imposant par décision unanime des juges pour défendre sa ceinture de champion.

La question de savoir dans quelle mesure cette déclaration rebelle du champion en titre et son pas ouvert vers la boxe tendront les relations avec la direction de l'UFC reste ouverte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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