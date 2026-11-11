Lamine Yamal offre un cadeau précieux à deux jeunes pour une recommandation de restaurant (vidéo)

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Lamine Yamal offre un cadeau précieux à deux jeunes pour une recommandation de restaurant (vidéo)

Une vidéo mettant en scène la star du FC Barcelone, Lamine Yamal, circule largement sur les réseaux sociaux.

On y voit le footballeur, en voiture, s'arrêter à la hauteur de deux jeunes hommes pour leur demander de lui recommander un restaurant calme et agréable pour dîner.

Les jeunes lui suggèrent l'un des restaurants qu'ils connaissent. En guise de remerciement, Lamine Yamal leur offre des écouteurs coûteux de la marque Beats.

Surpris par ce cadeau inattendu, les jeunes n'en croient d'abord pas leurs yeux. Avant de partir, le footballeur prend une photo avec eux.

Cette rencontre, qui a commencé par une simple recommandation de restaurant, est devenue un souvenir inoubliable pour les deux jeunes.

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Nigina Zarqarayeva«ZAMIN.UZ» rédacteur
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