Une découverte unique au Canada stupéfie les scientifiques

Des géologues ont découvert dans la mine de Kidd Creek, située dans la province de l'Ontario au Canada, de l'eau restée isolée de l'environnement extérieur dans la croûte terrestre pendant environ deux milliards d'années. C'est ce qu'a rapporté la publication « Space Daily », s'appuyant sur une étude de l'Université de Toronto.

Il a été indiqué qu'un échantillon d'eau a été remonté à la surface depuis une profondeur d'environ trois kilomètres. Les analyses ont montré que cette eau est restée « piégée » pendant longtemps au cœur d'anciennes roches montagneuses, sans aucun contact avec l'atmosphère.

Pour déterminer l'âge de l'eau, les scientifiques ont utilisé la composition des gaz nobles dissous, tels que l'hélium, le néon, l'argon et le xénon. Comme ces éléments se sont accumulés lentement dans un environnement fermé, il a été possible d'évaluer depuis combien de temps l'eau était isolée.

Les chercheurs soulignent que le liquide est très salé, avec une concentration de sel environ dix fois supérieure à celle de l'eau de mer. De plus, il présente un goût amer prononcé et une forte odeur de soufre.

Ce qui a le plus intrigué les scientifiques est la présence de micro-organismes dans cette eau ancienne. Selon les experts, ils ont réussi à survivre dans l'obscurité totale grâce aux réactions chimiques entre l'eau et les minéraux environnants, sans l'intervention de la lumière solaire.

Les chercheurs considèrent cette découverte comme une « capsule temporelle » unique fournissant des informations sur l'histoire ancienne de la Terre. Cette découverte pourrait aider à mieux comprendre comment la vie s'est formée dans les couches profondes de notre planète et comment des micro-organismes ont pu exister pendant des milliards d'années dans de telles conditions.