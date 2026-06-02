Un taureau au Bangladesh épargné du sacrifice en raison de sa ressemblance avec Trump

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Un taureau au Bangladesh épargné du sacrifice en raison de sa ressemblance avec Trump

Un taureau albinos au Bangladesh, surnommé « Donald Trump » en raison de sa coiffure unique, a été épargné du sacrifice pour l'Aïd al-Adha. C'est ce qu'a rapporté CBS News.

Les photos et vidéos de l'animal, pesant près de 680 kilogrammes, sont devenues virales sur les réseaux sociaux, suscitant un grand intérêt. Par conséquent, le gouvernement du Bangladesh a décidé de lui sauver la vie.

Le ministre de l'Intérieur, Salahuddin Ahmed, a ordonné que la personne ayant acheté le taureau pour le sacrifice soit remboursée et que l'animal soit transféré au zoo national de Dhaka.

Selon les autorités, le taureau sera désormais gardé au zoo et présenté aux visiteurs. Son apparence inhabituelle continue d'attirer l'attention des internautes.

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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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