Un jeune vendeur de biscuits de Lahore devient une star d'Internet

·12·Monde
Un jeune vendeur de biscuits de Lahore devient une star d'Internet

Un jeune homme qui gagne sa vie en vendant des biscuits et diverses friandises dans les rues de Lahore, au Pakistan, est devenu célèbre sur les réseaux sociaux. Il s'agit d'Irshad Khan, qui a attiré l'attention par son physique avantageux et son allure unique.

Selon Urdu News, Irshad, originaire de la province de Khyber Pakhtunkhwa, travaille à Lahore depuis 16 ans. Il est récemment devenu viral sur Internet grâce à des images de lui en train de vendre des biscuits dans la rue. Ses vidéos se sont largement diffusées, captivant de nombreux internautes. Aujourd'hui, certains fans font la queue pour prendre une photo avec lui.

Fait intéressant, ce n'est pas la première fois qu'un simple vendeur pakistanais devient une star du web grâce à son apparence. En 2016, Arshad Khan, qui vendait du thé sur un marché d'Islamabad, est devenu célèbre pour ses yeux bleus et son beau visage. Après que la photographe Jiya Ali a publié son portrait sur Instagram, l'image est devenue virale et le jeune homme a été surnommé « Chaiwala ».

Un jeune homme aux yeux bleus en chemise bleue, tenant une louche à la main.

Suite à cette célébrité, Arshad a reçu des offres de mannequinat. Il a par la suite lancé sa propre entreprise et a ouvert son premier café, « Cafe Chaiwala Rooftop », à Islamabad en 2020. Avec le temps, son réseau de cafés s'est étendu au-delà des frontières du Pakistan.

Désormais, l'histoire d'Irshad Khan fait à nouveau l'objet de discussions sur les réseaux sociaux. Sa notoriété démontre une fois de plus comment quelques vidéos et photos peuvent transformer la vie d'un travailleur ordinaire.

Irshad KhanArshad KhanPakistanChaiwalaInternet
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«ZAMIN.UZ» rédacteur

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